Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde... - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İsrail, Güncel, Haberler

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