Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İsrail) Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel