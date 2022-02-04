Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, DEAŞ terör örgütü ve temsil ettiği çarpık zihniyetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, DEAŞ terör örgütü ve temsil ettiği çarpık zihniyetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, DEAŞ terör örgütü ve temsil ettiği çarpık zihniyetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, DEAŞ terör örgütü ve temsil ettiği çarpık zihniyetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda uluslararası çabalara aktif katkılarımız var"

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

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