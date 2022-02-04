Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, DEAŞ terör örgütü ve temsil ettiği çarpık zihniyetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, DEAŞ terör örgütü ve temsil ettiği çarpık zihniyetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, DEAŞ terör örgütü ve temsil ettiği çarpık zihniyetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda uluslararası çabalara aktif katkılarımız var"
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel