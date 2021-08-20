Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de şu anda 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından basına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 1.5 milyon Afganistanlının geldiği iddiaları hakkında "Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı, 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından basına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 1.5 milyon Afganistanlının geldiği iddiaları hakkında "Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı, 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Başta batı dünyası olmak üzere tüm dünya, gerek İslam dünyası, buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir"

Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan, "Afganistan süreci yirmi yılı aşkın bir süreç ve bu yirmi yılı aşkın süreç içerisinde gerek başta batı dünyası olmak üzere tüm dünya, gerek İslam dünyası özellikle buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Yani Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra Amerika'nın müdahalesi olsun. Bunların hiçbirinde sağlıklı bir yaklaşımı ne yazık ki bu ülkelerin hiçbiri göstermemiştir. Biz ise Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı, gerek üst yapıda elimizden gelen gayreti gösterdik. Oralarda bu çalışmalarımızı sürdürdük ve halen de oralarda altyapı, üst yapı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah gibi şeylerle yaklaşmışlardır. Buralara kendileri trilyonlarca lira aktarmışlardır. Ama bu trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. ve işte eninde sonunda bütün bu atılan adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada, adeta kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde başından itibaren Taliban'la çeşitli görüşmeler olmuş. ve bu görüşmelerin neticesinde gelinen netice de ortada. Şimdi kendileri söylüyorlar 'biz bütün bu silah araç gereç, mühimmat, bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil' gibi laflar ediyorlar. Bir taraftan örneğin Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece yönelik yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi de söyledik. ve derdimiz o ki bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır" dedi.

"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA EMNİYET KAYITLARIMIZDA VE KAYIT DIŞI, 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZ KONUSUDUR"

1.5 milyon Afganistanlının Türkiye'ye geldiği iddiaları hakkında konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi, 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon düzensiz göç oldu.' Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Bunu dün de söyledim. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı, 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. ve bütün yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi, ülkemize bu tür düzensiz göçleri engellemek içindir. Suriye'den Türkiye'ye ciddi bir göç olmuştur. Yaklaşık 4 milyon. Tüm bunların hepsi göç politikamızın nerelere ulaştığını ortaya koyması bakımından isabetlidir. Yani biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de, kapılarımızı kesinlikle topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik" diye konuştu.

"GEREKİRSE TALİBAN'LA DA GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ, BUNA KAPALI DEĞİLİZ"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Bu gelişmeleri takip ederken Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkelerle müzakere halindeyiz. Başta Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, yarın örneğin NATO'nun öyle bir toplantısı var. Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde Taliban'la görüşmeler noktasında, hatta şahsıma bu konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz. Bizim birçok girişimcimiz, yatırımcımız şu anda Afganistan'da yatırımlar yapıyorlar. Biz onları da bırakamayız. Nitekim bu süreç içerisinde bunları gerek Kabil askeri havalimanından İslamabad, İslamabad'dan kendi ülkemize çekmek suretiyle şu anda ülkemize getirdik, getirmeye de devam ediyoruz" dedi.

"MİLLETİ YALANLA BİR YERLERE TAŞIYACAĞINIZI ZANNETMEYİN, TAŞIYAMAYACAKSINIZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında konuşan Erdoğan, "Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Akşam bir başka, sabah bir başka. Hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten yaşamadık. Her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan bir zattır. Aynen bu olayda da yine Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır, Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Karadeniz'deki sel afetinde, öbür tarafta Antalya, Muğla bütün bu bölgelerdeki yangın afetlerinde, yine son dönemde Bartın, Kastamonu, Sinop bu bölgelerdeki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Dürüst bir davranışları yok. ve yanlarında zaten yalan makineleri var. O yalan makineleri gayet iyi çalışıyor. Yalan üstüne yalan. Bu ülkede bir felaket yaşıyoruz, bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun, milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin, taşıyamayacaksınız. Bu millet sizi yerleştirmesi gereken yere yerleştirdi. Böyle bir felaketin olduğu dönemde sizin bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler ne de Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler. Çünkü bunların meşrebi de mizacı da yalan. Ama benim milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gereken dersi en güzel şekliyle sandıkta verecektir. Çünkü bu ülke, bu millet yalanla bağlaşık, bağdaşık değildir. Çünkü bu millet dürüst bir millettir ve dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da dürüst yönetimlerle yoluna devam edecekti" şeklinde konuştu.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı