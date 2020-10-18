Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur.
18.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:51
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur. Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına izin vermeyiz." - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı