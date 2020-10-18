Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur.

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur.