Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'DE 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZ KONUSUDUR (1)
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Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'DE 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZ KONUSUDUR (1)

Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'DE 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZ KONUSUDUR (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki  Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.  Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afganistan'daki gelişmelerle ilgili soru üzerine Erdoğan,  "Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir" dedi. Türkiye'de 1,5 buçuk Afganistanlı göçmen bulunduğu iddialarını yalanlayan Erdoğan, "Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur."
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)

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Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'DE 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZ KONUSUDUR (1) - Haberler
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