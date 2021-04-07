Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden...
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu