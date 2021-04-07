Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden...

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden...

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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