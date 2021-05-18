Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam... - Haberler
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