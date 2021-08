Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıncı TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos bizim tarihimizde aynı zamanda zaferler ayıdır. Perşembe günü 950. Seneyi devriyesini kutladığımız Malazgirt zaferinden yarın 99. Yıldönümüne kavuşacağımız istiklal harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferine kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinin en ön safında hiç şüphesiz savunma sanayimiz var. Bilhassa İHA'larda ulaştığımız eviye savunma sanayindeki kabiliyetlerimizin tüm dünya tarafından kabule dilen başarısının ifadesidir" diye konuştu.

"TİHA İLE BİRLİKTE TÜRKİYE BU TEKNOLOJİDE DÜNYANIN EN İLERİ 3 ÜLKESİNDEN BİRİ OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu başarıların arkasında yapamayız beceremeyiz' diyen mandacı kafalara inat 'en iyisini en ilerisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler bulunuyor. Bu adanmışlığın meyvesini bugün sınıfında en gelişmiş iHA'lardan biri olan Akıncı'yı TSK envanterine katarak alıyoruz. TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki hassasiyeti gözünü kan bürümesinden değil dünyadaki son bir asırdaki serencamından kaynaklanıyor. Son yüz yılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız istikrar ve düzene kavuşmak şöyle dursun, daha çetin sınamalarla karşı karşıya kaldı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar, kargaşalar ve sosyal düzensizlikler giderek derinleşiyor. Göç salgın, özellikle salgın hastalıklar, açlık kıtlık gibi felaketler dünya nüfusunun en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Uluslararası kuruluşlar sadece üç beş ülkenin çıkarlarına hizmet eden çarpık yapılarıyla, bu büyük sorunlara çare bulmakta aciz kalıyorlar. Batı bu son birkaç yüzyılda, ilim, fen ve teknolojide elde ettiği üstünlüğü fırsat bilerek, hak, hukuk adalet ve insan onuru gibi kavramları kendi refahını korumak için suiistimal ediyor. Soruyorum sizlere, Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa, vicdanlar buna nasıl sessiz kalabilir? Suriye'nin yerle bir olan şehirlerinde anne babalar enkaz yığınlarında evlatlarının cansız bedenini ararken, dünyanın geri kalanı kendi evlatlarının geleceğine nasıl bakabilir?" ifadelerini kullandı. "PRENSİBİMİZ GELİŞTİRDİĞİMİZ HER BİR TEKNOLOJİYİ ÜLKEMİZLE BİRLİKTE İNSANLIĞIN HAYRINA KULLANMAKTIR" "Dünyanın dört bir yanında zulümler yaşanıyorsa hangimiz sırtımızı mazlumlara dönerek yaşamaya devam edebiliriz?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu acı tablolar insan onuruna yaraşır bir hayatı sadece kendi hayatına reva görenlerin eseridir. Elbette bu sorunlar çözümsüz değildir. Tarihinde hiçbir döneminde adı soykırımla, sömürgeyle, işgalle anılmamış umudu, vicdanı temsil eden bir medeniyet tasavvurunu, yeniden ihya ederek bu karanlık tabloyu tersine çevirebiliriz. Ama önce niyetlenmek gerekiyor. En acısı da karşımızda böyle bir niyetin olmamasıdır. Dünyada olup bitenlere baktığımızda kimi ülkelerin teknolojideki üstünlüklerini, krizler çıkarmak, sınırları değiştirmek için kullandığını görüyoruz. Türkiye olarak prensibimiz geliştirdiğimiz her bir teknolojiyi ülkemizle birlikte insanlığın hayrına kullanmaktır. Bugün Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da önüne geçtiğimiz insanlık dramı işte bu anlayışın bir sonucudur" dedi. "19 YILDA ELDE ETTİĞİ NETİCE 84 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAMAMININ ORTAK BAŞARISIDIR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Çeşitli zamanlarda PKK'yı, FETÖ'yü, DEAŞ'ı, YPG'yi öne sürüp ülkemizi badirelerin içinde hep bu strateji vardır. Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarda gizli açık ambargolarla, diplomatik sinsiliklerle netice almaya yöneldiler. Allah'ın izniyle hem sahada, hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik. Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yılda elde ettiği netice 84 milyon vatandaşımızın tamamının ortak başarısıdır. Bu başarıda dünyanın dört bir yanında yüreği bizim için çarpan yüz milyonlarca kişinin de payı vardır. Geçmişte milletçe de acı şekilde yaşadığımız tecrübeler bize, Türkiye'nin her alanda gücünü artırması gerektiğine işaret ediyor. Eğer ülke, millet ve devlet olarak yeterince güçlü olmazsak, bu coğrafyadan bizi adeta bıçakla kazır gibi bizi tasfiye edeceklerinden şüpheniz olmasın."

"BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOK, GİDECEK BAŞKA YERİMİZ DE YOK" "Bizim başka vatanımız yok, bizim gidecek başka yerimiz de yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun için ülkemize, vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Üstelik bizim sorumluluklarımız burayla sınırlı değil. Eğer bölgemizde ve istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye 'siz gerçekleşeceği düşünülemez. Her alanda bağımsızlığımızı tahkim etmenin dosta güven hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayiinde güçlü olmaktır. Diğer her başarı bu alanda elde edeceğimiz gücün lokomotifliğinde gerçekleşecektir" diye konuştu.

"BÖLGEMİZDE OPERASYONA NİYETLENEN ÖNCE TÜRKİYE'NİN BARIŞ VE İSTİKRAR ESASLI YAKLAŞIMINI DEĞERLENDİRECEK" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak, Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır. Kamu ve özel sektör vasıtasıyla elde ettiği kabiliyetler, savunma sanayisinde Türkiye'yi oyun kurucu yapmıştır. Ülkemizin gücü tüm dünyaya kabul ettirilmiştir. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuzla ülkemizi kritik teknolojilerin satıldığı bir pazar olmaktan çıkararak bu ürünlerin üretildiği, geliştirildiği bir merkez yapmayı hedefliyoruz. Bugün tüm dünyada uyguladığımız yeni muharebe doktrinini konuşuyor. Ülkemizin sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunu nasıl bertaraf ettiği, Karabağ'daki işgale nasıl son verdirdiği enine boyuna konuşuluyor. Binlerce tır silah, mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin en gelişmiş SİHA'larla donatılan rejimlerin Türk SİHA'ları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor. Her gün uluslararası medya kuruluşlarında Türkiye'nin İHA teknolojilerindeki başarısını anlatan haberler makaleler röportajlar çıkıyor. Bu yakın alakanın sebebi, karşımızdakilerin sahada aldığımız neticelerin sebebini anlamaya çalışmalarıdır. AKINCI ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecek. Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ İHA TEKNOLOJİSİNİN DE ÖNCÜ ÜLKESİ YAPMAKTA KARARLIYIZ" Türkiye'nin İHA teknolojilerindeki başarısında ülkemizin ilk SİHA'sı olan Bayraktar TB"nin öncü ve sürükleyici rolü gerçekten büyüktür' diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK; MİT ve emniyet jandarmanın yanında Orman genel Müdürlüğü'nün de kullandığı TB2'lern toplam uçuş süresi, 350 bin saati aşarak rekorlar kırmış durumdadır. Bugün savunma sanayi şirketlerimizin ürettiği tüm SİHA'lar dünyada rekabet görüyor. TUSAŞ'ın ürettiği ANKA'mız için Tunus'ta ihracat anlaşmasını imzaladık. Bayraktar TB2'lerimizi için Katar, Ukrayna, Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız. Polonya'nın da içinde bulunduğu 10'dan fazla ülkeyle de ihracat anlaşması imzaladık. Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Elbette bunlar parayı her basanın alabileceği ürünler değildir. Kararlarımızı kendi stratejik önceliklerimize göre veriyoruz. Şimdi de göklerin yeni hakimi AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Baykar'ın 2005'te 6 kiloluk mini İHA ile başlayan yolculuğu bugün tüm kritik sistemleri yerli ve milli olarak tasarlanan 6 tonluk AKINCI'ya ulaştı. Gelişmiş yapay zeka sistemleri ve seyir füzesi atabilme özelliğiyle savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bazı görevleri de icara edecek AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknoloji ile İHA liginde ilk 3 ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmektir. İnşallah bunu da başararak SİHA'larımızı deniz aşırı görevlerde de kullanabilecek bir yetkinliğe ulaşacağız. Türkiye'yi bilhassa İHA teknolojisinin de öncü ülkesi yapmakta kararlıyız. Bunu başardığımızda hani bize verilmeyen beşinci nesil savaş uçakları var ya? Onların da bir adım ötesine geçmiş olacağız" dedi. "BÜYÜK BAŞARILAR İÇİN BİREYSEL GAYRETLERİN ÖTESİNDE TAKIM OYUNU GEREKİR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler gibi büyük hayaller kuran, hayallerini hedefe dönüştüren, azimle cesaretle çalışan başaran gençlerle birlikte biz inşa edeceğiz. Hani diyorlar ya Z kuşağı İşte burada. Sağda solda aramaya gerek yok. B izim de görevimiz bu ülke için kurduğunuz her hayalde, girişimde yanınızda olmaktır. Biz yanınızdayız. Sizinle beraberiz. Sizi asla yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız. Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende olduğu müddetçe yoldaşınız kardeşiniz olacağımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Büyük başarılar için bireysel gayretlerin ötesinde takım oyunu gerekir" ifadelerini kullandı. "ROKETSAN ve ASELSAN ile Hisar, Atmaca, Cirit ve korkut gibi birçok yerli ürünü kullanıma sunduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden yapılandırdığımız makine ve kimya endüstrisi silah, mühimmat, patlayıcı ve ekipman üretiminde hızla kendini geliştiriyor. Makine kimya endüstrisi son savunma sanayi fuarında görücüye çıkardığı elektrikli Fırtına Obüsü'nden deniz topuna kadar bir dizi yeni ürünü de kullanıcılara sunmuştur. Özel sektörümüzün ülkemizi bu alanda yurt dışına bağımlılıktan tamamen kurtaracak yeni nesil patlayıcıların üretiminden dolumuna, kovanından, tapasına kadar tüm unsurlarını üretecek yatırımları var. Bu üretimi yapacak bir fabrika yakında Gerede'de faaliyete geçiyor. Kendi tasarlayıp ürettiğimiz lazer detektörler silahlarımızdan, helikopterlerimizden uçaklarımızdan atılan güdümlü füzelerimizde kullanılıyor" dedi.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı