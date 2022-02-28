Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne...
AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne kadar harfiyen yerine getirmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne kadar harfiyen yerine getirmiştir"
AA / Kemal Karadağ - Güncel