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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne...

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne kadar harfiyen yerine getirmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne kadar harfiyen yerine getirmiştir"

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Haberler

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