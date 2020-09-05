Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
05.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün akşam saatlerinde Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA