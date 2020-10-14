Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki...

14.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:08
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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