Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır.