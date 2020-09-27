Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında

27.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:12
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Erdoğan, Türk milletinin, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:  "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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