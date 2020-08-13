Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk milleti aileerkil bir millettir'

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75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi

"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir."

Erdoğan: "AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla 'yeşil sermaye' gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz."

Kaynak: AA