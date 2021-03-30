Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kongresi Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak

Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türk Konseyi'nin, "Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkentlerinden Biri" temasıyla yarın çevrim içi ortamda düzenlenecek Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı ve Türk Konseyi Onursal Başkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle düzenlenen zirveye Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları ile Macaristan Başbakanı katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan