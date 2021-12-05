Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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