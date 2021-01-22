Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk firmaları rakiplerine fark atıyor"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk firmaları rakiplerine fark atıyor"

22.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:19

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

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Erdoğan: "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk firmaları rakiplerine fark atıyor'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk firmaları rakiplerine fark atıyor'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk firmaları rakiplerine fark atıyor'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk firmaları rakiplerine fark atıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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