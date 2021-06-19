Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız.'
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız." - Haberler
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