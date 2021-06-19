Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin