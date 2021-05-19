Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt genelinde saat 19.19'da düzenlenen İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katıldı. Erdoğan, beraberinde gençlerle birlikte saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
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