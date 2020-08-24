Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin bu aklı nereden aldığını, ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz"
24.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin bu aklı nereden aldığını, ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz"
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Kaynak: AA