Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından... Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin bu aklı nereden aldığını, ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin bu aklı nereden aldığını, ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz" Kaynak: AA