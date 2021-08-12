Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan; Togo, Afganistan ve İranlı mevkidaşları ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan; Togo, Afganistan ve İranlı mevkidaşları ile görüştü

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan; Togo, Afganistan ve İranlı mevkidaşları ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan; Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan; Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile yapılan görüşmede, Türkiye- Togo ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi yapacağını belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile yapılan görüşmede ise Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın bir an evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yapılan görüşmede de Türkiye- İran ilişkilerinin ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi göreve başlaması dolayısıyla tekrar tebrik etti. İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye- İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Konseyin stratejik iş birliği bakımından büyük role sahip olduğunu vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Merve Çoban Burak Yılmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan; Togo, Afganistan ve İranlı mevkidaşları ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 02:23:06. #1.16#

title