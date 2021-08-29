Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TİHA'ları imzalaması Genel görüntüler TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TİHA'ları imzalaması
Genel görüntüler TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu