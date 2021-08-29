Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TİHA'ları imzalaması Genel görüntüler TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TİHA'ları imzalaması

Genel görüntüler TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (1)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Az önce aldığım...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde - Haberler
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