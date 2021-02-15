Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir."

15.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:39
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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