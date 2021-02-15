Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir."

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir.