Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir."
15.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:39
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen