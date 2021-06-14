Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap