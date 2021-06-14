Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini... - Haberler
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