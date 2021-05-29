Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve... - Haberler
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