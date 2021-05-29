Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.