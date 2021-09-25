Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri