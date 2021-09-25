Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.' - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.' - Haberler
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