Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı.
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı.

13.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:40
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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