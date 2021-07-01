Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu
Son dakika gündem haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü '2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı