Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü '2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.


Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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