Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini...
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak