Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir...
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu