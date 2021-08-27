Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir...
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'la görüşme) Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir... - Haberler
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