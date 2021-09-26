Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Taliban, Amerika'nın silahlarıyla hareket ediyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD'li CBS televizyon kanalına verdiği röportajın tamamı yayınlandı. Muhabir Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan "Şu anda Taliban Amerika'nın silahlarıyla hareket ediyor. Bu gerçekleri görmek gerekir" dedi.

Brennan'ın "ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasının bölgeyi daha emniyetsiz hale getirdiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle cevapladı:

"Vladimir Putin'le bunun hakkında mı konuşacaksınız?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunları zaten Putin'le konuşuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ederim ki Amerika, Rusya, İran ve Türkiye, Suriye'de de Irak'ta da bu bölge insanlarının huzuru için bir çalışma içerisinde olsunlar." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri