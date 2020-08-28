Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir taksi durağını ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir taksi durağını ziyaret etti.

Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, aracında kendisini arayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Daha sonra güzergahı üzerinde bulunan Üsküdar NATO taksi durağında makam aracını durduran Erdoğan, aracından inerek taksi durağına ziyarette bulundu.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek çay içen Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: AA