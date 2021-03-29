Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Programı"'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Programı"'nda konuştu. (2)

Erdoğan: "Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur."

Erdoğan: "2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planları hazırladık."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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