Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriyeli sığınmacılar) Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız.'
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Suriyeli sığınmacılar) Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız." - Haberler
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