Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız."
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Suriyeli sığınmacılar) Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz