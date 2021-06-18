Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına büyük ölçüde son vererek Avrupa ve dünyanın güvenliğine katkı sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına büyük ölçüde son vererek Avrupa ve dünyanın güvenliğine katkı sağladık. Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4500 mensubunu etkisiz hale getirdik"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP'li Hüda Kaya, il binasını kana bulayan saldırganın SADAT'ın eğitiminden geçtiğini iddia etti! Şirketten yanıt gecikmedi
HDP'li Hüda Kaya, il binasını kana bulayan saldırganın SADAT'ın eğitiminden geçtiğini iddia etti! Şirketten yanıt gecikmedi
Bahçeli'den seçim için 3 şart! Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar
Bahçeli'den seçim için 3 şart! Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Şenol Güneş Yiğit Şardan Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 20:22:37. #1.13#

title