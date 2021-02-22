Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye bağlamında yaşananlar bize, duvarları yükseltmenin, sınırları dikenli tellerle çevirmenin, göçmenlerin botlarını...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye bağlamında yaşananlar bize, duvarları yükseltmenin, sınırları dikenli tellerle çevirmenin, göçmenlerin botlarını...

22.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:10
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye bağlamında yaşananlar bize, duvarları yükseltmenin, sınırları dikenli tellerle çevirmenin, göçmenlerin botlarını batırmanın çare olmadığını göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye bağlamında yaşananlar bize, duvarları yükseltmenin, sınırları dikenli tellerle çevirmenin, göçmenlerin botlarını batırmanın çare olmadığını göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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