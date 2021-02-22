Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye bağlamında yaşananlar bize, duvarları yükseltmenin, sınırları dikenli tellerle çevirmenin, göçmenlerin botlarını...
22.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:10
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye bağlamında yaşananlar bize, duvarları yükseltmenin, sınırları dikenli tellerle çevirmenin, göçmenlerin botlarını batırmanın çare olmadığını göstermiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye bağlamında yaşananlar bize, duvarları yükseltmenin, sınırları dikenli tellerle çevirmenin, göçmenlerin botlarını batırmanın çare olmadığını göstermiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan