Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik."
06.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:42
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak