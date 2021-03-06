Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik."

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik."