Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor.
26.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA