Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi... Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor." Kaynak: AA