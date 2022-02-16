Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara...
AA, Ali Kemal Akan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel