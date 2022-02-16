Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara... - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara...

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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