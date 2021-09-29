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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görülmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görülmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Soçi'ye geldi. Erdoğan, Soçi Uluslararası Havaalanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Putin Soçi'deki resmi yazlık konutta görüşme gerçekleştirecek. Liderlerin gerçekleştirecekleri görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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