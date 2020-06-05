Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Millet Bahçesi açılışını yaptı
Son dakika haberi... Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması Kurdele kesilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
05.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:14
Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması
Kurdele kesilmesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (11)
Kaynak: AA