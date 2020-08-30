Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen...
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık"
30.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık"
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Kaynak: AA