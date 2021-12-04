Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara gün dostumuz göz bebeğimiz Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz"
Sivil Toplum Buluşmaları programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Kur'an-ı Kerim tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuştu.
SİİRT (AA) - Sivil Toplum Buluşmaları programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuştu.
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