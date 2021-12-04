Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara gün dostumuz göz bebeğimiz Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara gün dostumuz göz bebeğimiz Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

AA - Haberler | Güncel

Sivil Toplum Buluşmaları programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Kur'an-ı Kerim tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuştu.

SİİRT (AA) - Sivil Toplum Buluşmaları programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuştu.

(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostumuz göz bebeğimiz Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostumuz göz bebeğimiz Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostumuz göz bebeğimiz Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (5)

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title