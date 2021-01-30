Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENEGAL VE GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Son dakika gündem haberi: Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.