Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENEGAL VE GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANLARINI KABUL ETTİ
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Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENEGAL VE GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANLARINI KABUL ETTİ

30.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:13
Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SENEGAL VE GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Son dakika gündem haberi: Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı saat 14.00'te başladı.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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