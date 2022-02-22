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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışına katıldı

Son dakika gündem haberi: Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.

Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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