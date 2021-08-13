Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır. - Haberler
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