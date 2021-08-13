Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık