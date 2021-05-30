Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Keleş'in ailesine başsağlığı diledi
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Keleş'in ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Keleş'in ailesine başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı-Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Keleş'in ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Keleş'in ailesine başsağlığı diledi - Haberler
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