Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Er Akın'ın ailesine başsağlığı diledi
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Er Akın'ın ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Er Akın'ın ailesine başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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