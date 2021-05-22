Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul'da görevi başındayken otomobil çarpması sonucu şehit olan mahalle bekçisi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık