Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan onbaşı Recep Durak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
24.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan onbaşı Recep Durak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında görevini ifa etmekteyken yapılan saldırı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 23 Haziran'da şehit olan onbaşı Durak'ın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı Haber
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti Haber
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu! Zirvede ne İstanbul ne İzmir ne de Ankara var
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu! Zirvede ne İstanbul ne İzmir ne de Ankara var
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Berat Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Barış Yöş Seda Sayan Ebru Gündeş Ezgi Eyüboğlu
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Yılmaz Vural Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Sel Kadın Esenyurt
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:52:48. #1.14#
title