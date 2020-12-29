Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi
29.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:54
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, dün Şereflikoçhisar'da silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Paltacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten